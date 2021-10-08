В Офісі президента пройшла зустріч з представником Держдепу США з питань Європи

В ході зустрічі Єрмак і Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, в тому числі підписання оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною та США.

Окремо на зустрічі підійматися питання взаємодії в енергетичній сфері. Єрмак і Данніган обговорили загрози в цій області, яку представляє "Північний потік-2".

Глава ОП підкреслив важливість підключення США до переговорного процесу з мирного врегулювання конфлікту на сході України.

Данніган своєю чергою відзначила важливість проведення реформ в Україні та необхідність посилення антикорупційних інститутів.