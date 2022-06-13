В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война

"Тяжелый вопрос", - сказал он в ответ на вопрос о том, том, когда и как эта закончится война.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После - может начаться мирный переговорный процесс, где будут обсуждены все претензии друг к другу.

"Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью", - сказал он.

Подоляк отметил, что в этом состоит проблема из-за больших потерь. "Война будет идти столько, сколько Украине потребуется на доказывание того, что Россия должна уйти с наших территорий. Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят", - добавил он.

По его словам, необходимо найти механизм, который уменьшит нашу цену. "Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но тем не менее, мы будем воевать, пока Россия не проиграет", - добавил он.