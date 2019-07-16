Пристайко: Украина примет меры из-за вмешательства Венгрии в выборы

В Офисе президента планируют принимать меры к венгерским политикам из-за встреч с отдельными народными депутатами накануне парламентских выборов. Об этом заявил заместитель руководителя ОП Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он напомнил о том, что в Украину вчера прибыли две делегации Венгерской Республики, а один из депутатов Рады недавно встретился с премьер-министром Венгрии.

"Я не помню случаев, кроме РФ, когда государства проводили встречи с отдельными депутатами Верховной рады. У нас была рекомендация министру Сиярто приехать в Киев, встретиться со своими новыми коллегами; мы готовы были вместе с ним и представителем МИД посетить Закарпатье. К сожалению, венгерская сторона нас не услышала. Я считаю, что это недопустимо. Офис президента будет принимать меры, чтобы это больше не повторялось", -заявил Пристайко.

Заместитель руководителя ОП заявил, что МИД обращалось к венгерским коллегам с просьбой избегать до окончания выборов шагов, которые могут рассматриваться как поддержка конкретных политических сил.

"Мне кажется, что в этот момент, когда происходит подготовка (к выборам, - ред.) и сложная ситуация в Украине, можно было бы дружественному к нам государству воздержаться от таких поездок", - сказал он.

Пристайко подчеркнул, что Украина не собирается запрещать въезд венгерским политикам, например, министру Сіярто.

"В то же время, например, Словакия гораздо жестче себя ведет по отношению к венгерских соседям", - добавил он.

Напомним, 15 июля Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность последними действиями Венгрии, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины перед внеочередными выборами в Верховную раду.

В ведомстве отметили, что недавняя встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Брензовичом в Будапеште, вызывает обеспокоенность украинской стороны.

Кроме того, Украина обеспокоена рядом визитов на Закарпатье официальных лиц Венгрии и их публичными заявлениями агитационного характера в поддержку Брензовича и других кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду.