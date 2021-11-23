В Офисе президента новое назначение: кто получил должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал Ростислав Шурма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Назначить Шурму Ростислава Игоревича заместителем руководителя Офиса президента Украины", - говорится в подписанном главой государства указе.
На этой должности Шурма будет отвечать за экономический блок деятельности ОП.
"Среди приоритетных задач - подготовка программ стимулирования экономического развития и повышения энергоэффективности", - заявил Шурма.
Отметим, что Ростислав Шурма родился в 1983 году во Львове. В течение 15 лет работал в промышленности. С 2012 по 2019 год занимал должность гендиректора завода "Запорожсталь". Шурма также является членом наблюдательного совета концерна "Укроборонпром".
Напомним, Шурма заменил на этой должности Юлию Свириденко.
Ранее Верховная рада утвердила ее назначение на должность вице-премьера и министра экономики.