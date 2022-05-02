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В Офисе президента назвали "пещерным антисемитизмом" заявления Лаврова о евреях и Гитлере

Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на сравнение президента Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, которое накануне озвучил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы Офиса.

Ермак поставил рядом российский ракетный удар по Бабьему Яру и сравнение украинского президента с Гитлером. Утверждение же Лаврова о "евреях – самых ожесточенных антисемитах" должно получить достойный ответ.

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должно оставаться без ответа", – написал руководитель Офиса.

Накануне Лавров назвал евреев самыми преданными антисемитами. Израиль назвал такие высказывания российского чиновника возмутительными.

Напомним, что глава российского МИД Лавров отверг планы подогнать завершение войны ко Дню победы.

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