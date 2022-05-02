В Офисе президента назвали "пещерным антисемитизмом" заявления Лаврова о евреях и Гитлере

Ермак поставил рядом российский ракетный удар по Бабьему Яру и сравнение украинского президента с Гитлером. Утверждение же Лаврова о "евреях – самых ожесточенных антисемитах" должно получить достойный ответ.

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должно оставаться без ответа", – написал руководитель Офиса.

Накануне Лавров назвал евреев самыми преданными антисемитами. Израиль назвал такие высказывания российского чиновника возмутительными.