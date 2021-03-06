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В Офисе президента хотят получить от США сигнал о членстве Украины в НАТО

Автор: Игорь Литвиненко

В Офисе президента хотят получить четкий сигнал от Соединенных Штатов Америки о членстве Украины в НАТО. Усиление военного сотрудничества между США и Украиной увеличит стоимость новой военной агрессии России против Украины.

Об этом во время дискуссии с американскими и европейскими политиками заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, передает пресс-служба ОП.

"Мы стремимся усилить военное сотрудничество между США и Украиной для дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии. Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде", - отметила Свириденко.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что Российская Федерация не оккупировала бы Крым, если бы Украина страной-участницей Альянса.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак ранее заявлял, что Украина должна ежедневно требовать вступления в НАТО.

Ранее РБК-Украина писало, что у президента Владимира Зеленского заявили о важности привлечения США к переговорам по Донбассу.

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