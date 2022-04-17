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В Офисе президента анонсировали приезд иностранных лидеров

Фото: Владимир Зеленский с лидерами стран Балтии и Польши (twitter.com/GitanasNauseda)
Автор: Антон Федорцив

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассказал о намеченных на следующей неделе визитах ряда лидеров иностранных государств в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.

Несколько иностранных чиновников готовятся посетить Киев. Кроме того, в столицу продолжат возвращаться сотрудники дипломатических представительств.

"Не могу вам раскрыть конкретно, лидеры каких стран посетят Киев. Скажу лишь, что действительно на следующей неделе несколько подобных визитов планируется. География таких визитов, количество стран, посещающих столицу Украины – Киев, будет расширяться", – заявил Жовква.

В офисе президента назвали такие визиты свидетельством поддержки Украины со стороны Запада. По словам чиновника канцелярии, каждый лидер приезжает с "конкретными результатами" в темах поставки вооружений, поддержания санкций или вступления Украины в ЕС.

Напомним, что Украина заполнила опросник ЕС для получения статуса кандидата в члены объединения.

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