В офісі Порошенка зібрали ще 5 тисяч продуктових наборів пенсіонерам та людям з інвалідністю

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Петро та Марина Порошенко разом з дітьми теж доєдналися до активістів

Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" та волонтери зібрали 5 тисяч нових продуктових наборів для пенсіонерів, людей з інвалідністю, а також родин загиблих на фронті та ветеранів АТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт партії.

Як повідомляють в прес-службі, Петро та Марина Порошенко разом з дітьми теж доєдналися до активістів.

"Ми всі тут зібралися для надзвичайно важливої справи - продемонструвати, що українці піклуються про тих, кому зараз потрібна допомога, людей похилого віку, які в умовах ізоляції залишилися сам на сам. Ми закликаємо дотримуватися ізоляції та карантину, але ми не залишимо вас сам на сам із проблемою. І харчі, і ліки, і все, що вам необхідно, волонтери, які не залишаються байдужими, прийдуть до дому до тих, хто цього потребує", - сказав Порошенко.

Своєю чергою, за словами ветерана АТО Олександра Погребиського, в офісі партії робоча атмосфера, яка нагадує 2014 рік.

"Тоді так само така велика кількість людей так швидко і так багато часу приділяла допомозі армії. Зараз ми так само приділяємо цю увагу, і свою роботу, і свій час для того, щоб допомогти тим людям, які найбільш вразливі. Це літні люди, люди з інвалідністю, люди, які не можуть, на жаль, вийти і купити собі продукти. Деякі з них не мають грошей для цього. Тому ми зараз і робимо це", - говорить Погребиський.

Волонтерка та блогерка Таня Адамс, яка теж долучилась до благодійного конвеєра, також додає, що відчуває своєрідне дежавю із 2015 роком. "Так, це схоже на 15-й рік. Багато людей, які мають ті самі прагнення, ті самі сподівання, які працюють безкоштовно", - говорить блогерка.

Як повідомив Порошенко, до акції фінансово долучилося вже понад 2 тисячі людей, що дозволяє зробити наступні 5 тисяч коробок.

У відкритий офіс партії також доставили першу партію захисних костюмів для лікарів, які були закуплені в Китаї та оперативно надійдуть у лікарні в різних регіонах країни. Загалом у Порошенка замовили 100 тисяч таких костюмів.

Нагадаємо, 28 березня "Благодійний фонд Порошенка" з офісу партії "Європейська солідарність" відправив першу партію продуктових наборів людям похилого віку, людям з інвалідністю та багатодітним сім’ям.