В офисе полиции Ровенской области прошли обыски по делу о продаже арестованных авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госбюро расследований.

Сообщается, что работники управления полиции в Ровенской области присваивали автомобили, которые хранились на специальных площадках как вещественные доказательства и продавали их. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн гривен.

19-20 февраля ГБР провело более 30 обысков в служебных помещениях управления полиции в Ровенской области и по месту жительства причастных к противоправной деятельности. Во время обысков изъяли служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее Офис генпрокурора провел обыски в комплексе зданий государственного предприятия "Укроборонсервис" по делу о нанесении убытков государству.