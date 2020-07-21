В офіс, де Аваков веде переговори з луцьким терористом, стріляли

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

На поверсі пробите вікно

В приміщення поліції, де міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким терористом, стріляли. Раніше Аваков прилетів в місто, щоб координувати роботу силовиків.

Про це повідомляє місцеве видання "Волинь".

Як повідомила начальник сектора комунікації поліції Волинській області Ольга Бузулук, зараз іде нарада в Головному управлінні Нацполіції в Луцьку. При цьому в офіс поліції стріляли.

"В офіс поліції стріляли. На другому поверсі пробите вікно", - йдеться в повідомленні видання.

Фото з місця інциденту (volyn.com.ua)

Офіс поліції знаходиться неподалік Театральної площі, де припаркований захоплений терористом автобус.

РБК-Україна розповідало, що відомо про захоплення заручників у Луцьку на цей момент.