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В офіс, де Аваков веде переговори з луцьким терористом, стріляли

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 14:58
В офіс, де Аваков веде переговори з луцьким терористом, стріляли
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

На поверсі пробите вікно

В приміщення поліції, де міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проводить нараду щодо переговорів з луцьким терористом, стріляли. Раніше Аваков прилетів в місто, щоб координувати роботу силовиків.

Про це повідомляє місцеве видання "Волинь".

Як повідомила начальник сектора комунікації поліції Волинській області Ольга Бузулук, зараз іде нарада в Головному управлінні Нацполіції в Луцьку. При цьому в офіс поліції стріляли.

"В офіс поліції стріляли. На другому поверсі пробите вікно", - йдеться в повідомленні видання.

В офіс, де Аваков веде переговори з луцьким терористом, стріляли

Фото з місця інциденту (volyn.com.ua)

Офіс поліції знаходиться неподалік Театральної площі, де припаркований захоплений терористом автобус.

РБК-Україна розповідало, що відомо про захоплення заручників у Луцьку на цей момент.

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛуцькАрсен Аваков
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