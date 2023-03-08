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В офисах IBOX Bank проводят обыски, - источники

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Киев, Среда 08 марта 2023 10:15
В офисах IBOX Bank проводят обыски, - источники Фото: в офисах IBOX Bank проводят обыски (facebook.com)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

В помещениях IBOX Bank сегодня пришли с обысками. Они проводятся сотрудниками Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

В частности, правоохранители расследуют возможное участие банка в отмывании денег игрового бизнеса. Из-за чего, вероятно, Нацбанк вчера и лишил банк лицензии.

Отметим, что официальных комментариев по поводу обысков в офисах IBOX Bank пока не поступало.

IBOX Bank лишили лицензии

Напомним, что вчера Национальный банк решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать IBOX Bank.

Как объяснили в НБУ, причиной тому стало систематическое нарушение банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

При этом в НБУ подчеркнули, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере.

Стоит отметить, что клиентам Monobank IBOX Bank предоставлял возможность пополнять свои карты без комиссии в терминалах. Пользователям вчера вечером поступило сообщение с просьбой использовать другие каналы пополнения наличных денег.

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Служба безопасности Украины Национальный банк Украины Бюро экономической безопасности
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