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Офис президента ждет расчетов от Кабмина относительно ренты на руду, - Ковалив

Новости » Экономика     09.06.2020 - 17:05
Офис президента ждет расчетов от Кабмина относительно ренты на руду, - Ковалив
Фото: Юлия Ковалив (ican.org.ua)

Ковалив сообщила, что предложения по изменению норм Налогового кодекса, которые недавно вступили в действие, нарабатываются рабочей группой

Офис президента ожидает на расчеты правительства и министерств относительно ренты на добычу железной руды для подготовки соответствующего законопроекта.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив, передает РБК-Украина.

"По рентным платежам у нас были обращения и от Федерации работодателей, и от компаний, которые работают на рынке. А сейчас правительство и Министерство финансов работает над расчетами, и Министерство экономики подключается, для того, чтобы понять, насколько налогообложения соответствует реалиям. Я думаю, что мы получим в ближайшее время предложения так же от правительства относительно того, каким образом облагать налогом те операции, каким образом облагать налогом добывающие отрасли", - сказала Ковалив.

Она сообщила, что предложения по изменению норм Налогового кодекса, которые недавно вступили в действие, (законопроект 1210) нарабатываются рабочей группой и до конца следующей недели они будут подготовлены, после чего в течение 10 дней в Верховной Раде зарегистрируют соответствующий законопроект. А также выразила надежду, что депутаты поддержат эти изменения.

"Мы будем обращаться к парламенту, просить их поддержать в кратчайшее время для того, чтобы снять те проблемные вопросы, которые поднимать бизнес. В первую очередь они касаются сроков введения тех или иных налоговых норм", - отметила Ковалив.

Ранее Федерация работодателей Украины в обращении к президенту Владимира Зеленского подчеркнула, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс (законопроект 1210) ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках. Соответственно, металлурги просят отсрочить повышение ренты на год до завершения экономического кризиса.0

По оценкам экспертов, повышение ставки ренты на добычу железной руды с 8% до 11-12%, предусмотренное указанным законом, увеличит затраты горнорудных предприятий на $ 64 млн на год или на 42% и может иметь критические последствия для отрасли.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины рента на добычуОфис президента
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