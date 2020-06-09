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Офіс президента чекає розрахунків від Кабміну щодо ренти на руду, - Ковалів

Новини » Економіка     09.06.2020 - 17:05
Офіс президента чекає розрахунків від Кабміну щодо ренти на руду, - Ковалів
Фото: Юлія Ковалів (ican.org.ua)

Ковалів повідомила, що пропозиції щодо зміни норм Податкового кодексу, які нещодавно вступили в дію, напрацьовуються робочою групою

Офіс президента очікує на розрахунки уряду та міністерств щодо ренти на видобуток залізної руди для підготовки відповідного законопроекту.

Про це заявила заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, передає РБК-Україна.

"По рентним платежам ми мали звернення і від Федерації роботодавців, і від компаній, які працюють на ринку. А зараз уряд і Міністерство фінансів працює над розрахунками, і Міністерство економіки підключається, для того, щоб зрозуміти, наскільки оподаткування відповідає реаліям. Я думаю, що ми отримаємо найближчим часом пропозиції так само від уряду щодо того, яким чином оподатковувати ті операції, яким чином оподатковувати видобувні галузі", - сказала Ковалів.

Вона повідомила, що пропозиції щодо зміни норм Податкового кодексу, які нещодавно вступили в дію, (законопроект 1210) напрацьовуються робочою групою і до кінця наступного тижня вони будуть підготовлені, після чого впродовж 10 днів у Верховній Раді зареєструють відповідний законопроект. А також висловила сподівання, що депутати підтримають ці зміни.

"Ми будемо звертатися до парламенту, просити їх підтримати в найкоротший час для того, щоб зняти ті проблемні питання, які підіймати бізнес. В першу чергу вони стосуються строків запровадження тих чи інших податкових норм", - зазначила Ковалів.

Раніше Федерація роботодавців України у зверненні до президента Володимира Зеленського наголосила, що закон про внесення змін до Податкового кодексу (законопроект 1210) вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках. Відповідно, металурги просять відтермінувати підвищення ренти на рік до завершення економічної кризи.0

За оцінками експертів, підвищення ставки ренти на видобуток залізної руди з 8% до 11-12%, передбачене зазначеним законом, збільшить витрати гірничорудних підприємств на $ 64 млн на рік або на 42% і може мати критичні наслідки для галузі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України рента на добычуОфіс президента
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