Офис президента создал сайт для всех, кто готовит для Украины гуманитарную помощь

"На Help.gov.ua можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Что именно нужно стране сейчас", - отметил Тимошенко.

Он также сообщил, что только за пятнадцать дней марта в Украину поступило из других стран 102 038 тонн гуманитарной помощи.

Заместитель руководителя ОП также оставил ссылку на страницу платформы в Facebook.

"Пожалуйста, присоединяйтесь, распространяйте. Работаем вместе на победу", - резюмировал он.