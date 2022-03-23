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Офис президента создал сайт для всех, кто готовит для Украины гуманитарную помощь

Фото: Офис президента создал сайт для всех, кто готовит для Украины гуманитарную помощь (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Офис президента Украины получает множество обращений от тех, кто хочет помочь Украине гуманитарными грузами. Чтобы максимально упростить этот процесс, в ОП подготовили специальную платформу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"На Help.gov.ua можно узнать, как приобрести, отправить и кому адресовать гуманитарный груз. Что именно нужно стране сейчас", - отметил Тимошенко.

Он также сообщил, что только за пятнадцать дней марта в Украину поступило из других стран 102 038 тонн гуманитарной помощи.

Заместитель руководителя ОП также оставил ссылку на страницу платформы в Facebook.

"Пожалуйста, присоединяйтесь, распространяйте. Работаем вместе на победу", - резюмировал он.

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