Офіс президента створив сайт для всіх, хто готує для України гуманітарну допомогу

"На Help.gov.ua можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Що саме потрібно країні зараз", - зазначив Тимошенко.

Він також повідомив, що лише за п’ятнадцять днів березня в Україну надійшло з інших країн 102 038 тонн гуманітарної допомоги.

Заступник керівника ОП також залишив посилання на сторінку платформи у Facebook.

"Будь ласка, долучайтесь, поширюйте. Працюємо разом на перемогу", - резюмував він.