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Офіс президента створив сайт для всіх, хто готує для України гуманітарну допомогу

Фото: Офіс президента створив сайт для всіх, хто готує для України гуманітарну допомогу (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Офіс президента України отримує безліч звернень від тих, хто хоче допомогти Україні гуманітарними вантажами. Щоб максимально спростити цей процес, в ОП підготували спеціальну платформу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"На Help.gov.ua можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Що саме потрібно країні зараз", - зазначив Тимошенко.

Він також повідомив, що лише за п’ятнадцять днів березня в Україну надійшло з інших країн 102 038 тонн гуманітарної допомоги.

Заступник керівника ОП також залишив посилання на сторінку платформи у Facebook.

"Будь ласка, долучайтесь, поширюйте. Працюємо разом на перемогу", - резюмував він.

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