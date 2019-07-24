Офис президента рассчитывает на скорейшее рассмотрение вопроса Кличко на Кабмине

Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан рассчитывает, что Кабинет министров в скором времени рассмотрит вопрос увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.

Как сообщается, Богдан отправил в Кабмин письмо, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении главы КГГА Виталия Кличко.

"В соответствии с законом Украины "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра Украины на срок полномочий президента", - заявил заместитель руководителя ОП Руслан Рябошапка.

По его словам, Виталий Кличко был назначен главой Киевской городской государственной администрации предыдущего президентом в июне 2014 года.

"Соответственно, премьер-министр должен выполнить требование закона и внести представление об увольнении главы Киевской городской государственной администрации", - заявил Рябошапка.

По его словам, премьер-министр внес представления об увольнении всех глав местных администраций, кроме главы КГГА.

Также он отметил, что премьер-министр должен подать соответствующее представление президенту. Он надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров.

В то же время заместитель руководителя офиса президента призвал не политизировать вопрос увольнения главы КГГА.

Напомним, в интервью РБК-Украина глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что с мэром Киева Виталием Кличко у них есть договоренность, от соблюдения которой и будет зависеть его дальнейшее пребывание во главе КГГА.