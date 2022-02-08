Офис президента призвал медиков сообщать о фактах невыплаты повышенной зарплаты

"Во многих учреждениях врачам и младшему медицинскому персоналу за январь начислена новая базовая заработная плата. На центральном уровне сделано все необходимое, однако в регионах есть еще над чем работать”, - рассказал заместитель главы ОП.

По этому поводу во время селекторного совещания Кирилл Тимошенко четко обозначил требования для всех руководителей регионов. По его словам, люди не должны испытывать неудобства из-за недостатков работы на местах.

Ситуацию в больницах по стране уже проверяет лично министр здравоохранения Виктор Ляшко. Тимошенко обещает тоже присоединиться к этим проверкам.

"Обращаюсь ко всем врачам и медицинским работникам, если вы не получили повышенную зарплату или вас заставляют перейти на неполную ставку, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, указывайте заведение и населенный пункт, где не выполнили поручение Президента Украины", - добавил он.