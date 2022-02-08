Офіс президента закликав медиків повідомляти про факти невиплати підвищеної зарплати

"В багатьох закладах лікарям та молодшому медичному персоналу за січень нараховано нову базову заробітну плату. На центральному рівні зроблено все необхідне, проте в регіонах ще є над чим працювати", - розповів заступник очільника ОП.

З цього приводу під час селекторної наради Кирило Тимошенко чітко окреслив вимоги для всіх керівників регіонів. За його словами, люди не мають відчувати незручності через недоліки роботи на місцях.

Ситуацію у лікарнях по країні вже перевіряє особисто міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Тимошенко обіцяє теж доєднатися до цих перевірок.

"Звертаюсь до всіх лікарів та медичних працівників, якщо ви не отримали підвищену зарплату або вас примушують перейти на неповну ставку, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення, зазначайте заклад та населений пункт, де не виконали доручення президента України", - додав він.