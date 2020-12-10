США заявили о поддержке Украины в рамках оборонного пакета помощи

Соединенные Штаты Америки (США) подтвердили поддержку Украины в рамках оборонного пакета помощи. В то же время Киеву необходимо продолжать реформы в сфере обороны.

Об этом сообщает сайт президента по итогам встречи замглавы Офиса Романа Машовца с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

На встрече речь шла о сотрудничестве в сфере безопасности, обороны, военно-экономической и военно-технической сферах.

Машовец заявил о необходимости расширять сотрудничество для укрепления обороноспособности Украины. Со своей стороны Кристина Квин подтвердила неизменность поддержки Украины со стороны США, в частности в рамках американского пакета помощи сектору национальной безопасности и обороны.

Также она отметила, что Украине важно продолжать оборонные реформы, чтобы военная помощь от США была максимально эффективной. Участники встречи договорились развивать двустороннюю базу договоров по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США 8 декабря большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. В законопроект среди прочего также вошла военная помощь Украине.

РБК-Украина писало, что избранный президент США Джозеф Байден представил кандидата на пост главы Министерства обороны страны. На эту должность он выдвинул отставного генерала Ллойда Остина.