Офис президента представил проект "инвестиционная няня"

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив представила законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций - закон "об инвестиционных нянях" (англ. Investment nanny). Презентация состоялась на заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Ковалив, основой документа стала идея, которую президент назвал "инвестиционными нянями".

В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает 30 млн евро и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что они имеют не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - подчеркнула Ковалив.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы.

"Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - отметила Ковалив.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальной инвестиционной советом. Он готов к вынесению на рассмотрение парламента.

Напомним, 24 апреля Ковалив заявила, что Офис президента Украины подготовил закон об "инвестиционных нянях" и готовится внести его в парламент.

Впервые о программе "инвестиционная няня" президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме в Давосе и пообещал, что иностранные инвесторы смогут получить налоговые каникулы за инвестиции.