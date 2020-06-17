Офис президента подготовил поправки к законопроекту об особом статусе Донбасса

Офис президента Украины не готовил нового законопроекта об особом статусе отдельных районов Донбасса, а внес правки в уже существующий документ. В поправках говорится, в частности, о "формуле Штайнмайера".

Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш, передает "Радио Свобода".

Гармаш отметил, что вопросы внедрения прописанных в этой формуле шагов были обсуждены в Минске на прошлой неделе.

"Или журналисты, или глава офиса президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На минувшей неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к десятой статье ныне действующего принятого закона "об особом статусе", ви там действительно, первым пунктом идет имплементация "формулы Штайнмайера", - уточнил Гармаш.

Речь идет о інетрв'ю Офиса президента Украины Андрея Ермака, датированное 17 июня. Тогда он отметил, что "украинская делегация представила первый закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с имплементированной "формуле Штайнмайера".

Кроме того, Ермак сказал, что законопроект будут обсуждать с представителями ОРДЛО, которых ввели в состав украинской делегации в ТКГ.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина выбрала представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые 9 июня приняли участие в переговорах относительно Донбасса. В эту группу консультантов включили двух журналистов, врача и председателя общественной организации. Еще хотят привлечь минимум шестерых переселенцев.

При этом на оккупированных территориях заявили, что не будут признавать этих людей своими представителями на переговорах в Минске.

Напомним, недавно министр иностранных срав Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированные территории Крыма и Донбасса могут получить особый статус, но без права налагать вето на любые общенациональные решения.