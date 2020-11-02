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Офис президента отрицает угрозы судьям КСУ

Киев, Понедельник 02 ноября 2020 08:32
Офис президента отрицает угрозы судьям КСУ
Фото: КСУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Офисе президента опровергли информацию об угрозах в сторону судей Конституционного суда Украины. В ОП считают, что судьи КСУ, обвиняя в угрозах Офис, пытаются уйти от ответственности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Битва на Конституции: чем закончится противостояние Зеленского и КСУ".

Ранее об угрозах в свой адрес заявил судья КСУ Игорь Слиденко. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк такую информацию назвал фейком.

"Очень странное заявление от судьи-докладчика Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно", - сказал Подоляк.

Ранее Слиденко заявил, что написал заявление о своей отставке из-за угроз, которые поступали в его адрес из Офиса президента.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Такое решение КСУ президент Владимир Зеленский назвал такими, которое угрожают нацбезопасности. Президент внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей КСУ. Он определен как неотложный.

При этом глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота.

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