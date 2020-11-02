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Офіс президента заперечує погрози суддям КСУ

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 08:32
Офіс президента заперечує погрози суддям КСУ
Фото: КСУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Офісі президента спростували інформацію про погрози в бік суддів Конституційного суду України. У ОП вважають, що судді КСУ, звинувачуючи в погрозах Офіс, намагаються піти від відповідальності.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Битва на Конституції: чим закінчиться протистояння Зеленського та КСУ".

Раніше про погрози на свою адресу заявив суддя КСУ Ігор Сліденко. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк таку інформацію назвав фейком.

"Дуже дивна заява від судді-доповідача Сліденко. Безумовно, не було і не може бути ніяких дзвінків з Офісу з погрозами. Тому що це в принципі неможливо", - сказав Подоляк.

Раніше Сліденко заявив, що написав заяву про відставку через погрози, які надходили на його адресу з Офісу президента.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. Таке рішення КСУ президент Володимир Зеленський назвав такими, що загрожують нацбезпеці. Президент вніс у Верховну раду законопроект, згідно з яким припиняються повноваження всіх діючих суддів КСУ. Він визначений як невідкладний.

При цьому глава КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроект Зеленського має ознаки конституційного перевороту.

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