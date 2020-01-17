Офис президента назвал дату доставки тел погибших в авиакатастрофе МАУ

Тела погибших украинцев в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране доставят в Украину 19 января. Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что в воскресенье, 19 января, ориентировочно в 11:30 начнется церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании МАУ в Иране. Мероприятие пройдет в Международном аэропорту "Борисполь".

Напомним, накануне в Иране завершили идентификацию всех украинских жертв авиакатастрофы. В МВД сообщали, что по предварительной информации передачу тел планировалось провести до 19 января 2020 года.

После идентификации министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших украинцев.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, набирал высоту, когда в него попали ракеты иранской системы противовоздушной обороны. На третий день после катастрофы официальный Тегеран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.