UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Офис президента в ближайшие дни назовет дату визита Зеленского в США

Автор: РБК-Украина

В ближайшие дни станет известна дата визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. В Вашингтоне он встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Сейчас все согласования и приготовления на финальном этапе. В ближайшие дни сообщим дату предстоящего визита Зеленского в США", - заявил он.

Напомним, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

В МИД ранее заявляли, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденвизит