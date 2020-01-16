Офис омбудсмена заявил об еще одной масштабной утечке данных в Украине

Офис омбудсмена заявил о вероятной утечке персональных данных граждан, которые зарегистрировались на сайте https://career.gov.ua с целью прохождения конкурса на государственную службу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

Сообщается, что персональные данные граждан (копия паспорта и других от сканированных документов, которые лицо загружает к Единому порталу вакансий государственной службы) находятся в свободном доступе.

"С целью установления фактических обстоятельств по поручению Уполномоченного работниками Департамента в сфере защиты персональных данных осуществляется мониторинговый визит к Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, которое в соответствии с законодательством осуществляет администрирование Единого портала вакансий государственной службы", - говорится в сообщении.

Отметим, по результатам мониторингового визита будут осуществлены соответствующие меры реагирования.

Напомним, в веб-браузере Google Chrome 79, то есть последней версии, обнаружили уязвимость, а именно утечки паролей пользователей.

Как сообщало РБК-Украина, британская исследовательская компания Comparitech обнаружила в свободном доступе базу данных свыше 267 миллионов пользователей социальной сети Facebook.