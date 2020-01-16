ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс омбудсмена заявив про ще один масштабний витік даних в Україні

Новини » Надзвичайні події     16.01.2020 - 19:44
Офіс омбудсмена заявив про ще один масштабний витік даних в Україні
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Персональні дані громадян, які завантажуються до Єдиного порталу вакансій державної служби знаходяться у вільному доступі

Офіс омбудсмена заявив про ймовірний витік персональних даних громадян, які зареєструвались на сайті https://career.gov.ua з метою проходження конкурсу на державну службу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена.

Зазначається, що персональні дані громадян (копія паспорта та інших від сканованих документів, які особа завантажує до Єдиного порталу вакансій державної служби) знаходяться у вільному доступі.

"З метою встановлення фактичних обставин за дорученням Уповноваженого працівниками Департаменту в сфері захисту персональних даних здійснюється моніторинговий візит до Національного агентства України з питань державної служби, яке відповідно до законодавства здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за результатами моніторингового візиту будуть здійснені відповідні заходи реагування.

Нагадаємо, у веб-браузері Google Chrome 79, тобто останній версії, виявили вразливість, а саме витоки паролів користувачів.

Як повідомляло РБК-Україна, британська дослідницька компанія Comparitech виявила у вільному доступі базу даних понад 267 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook.

Cambridge Analytica працювала з політичною партією в Україні у 2017 році У Google Chrome виявили витоки паролів користувачів
Новини України утечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся