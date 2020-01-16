Офіс омбудсмена заявив про ще один масштабний витік даних в Україні

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Персональні дані громадян, які завантажуються до Єдиного порталу вакансій державної служби знаходяться у вільному доступі

Офіс омбудсмена заявив про ймовірний витік персональних даних громадян, які зареєструвались на сайті https://career.gov.ua з метою проходження конкурсу на державну службу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу омбудсмена.

Зазначається, що персональні дані громадян (копія паспорта та інших від сканованих документів, які особа завантажує до Єдиного порталу вакансій державної служби) знаходяться у вільному доступі.

"З метою встановлення фактичних обставин за дорученням Уповноваженого працівниками Департаменту в сфері захисту персональних даних здійснюється моніторинговий візит до Національного агентства України з питань державної служби, яке відповідно до законодавства здійснює адміністрування Єдиного порталу вакансій державної служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за результатами моніторингового візиту будуть здійснені відповідні заходи реагування.

Нагадаємо, у веб-браузері Google Chrome 79, тобто останній версії, виявили вразливість, а саме витоки паролів користувачів.

Як повідомляло РБК-Україна, британська дослідницька компанія Comparitech виявила у вільному доступі базу даних понад 267 мільйонів користувачів соціальної мережі Facebook.