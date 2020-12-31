Офис генпрокурора заявил, что не менял подследственность дела о рекордной взятке

Фото: вывеска Офиса генпрокурора (РБК-Украина)

Офис генерального прокурора не менял подследственность дела о рекордной взятке в размере 5 миллионов долларов. Прокуратура обжаловала решение Печерского райсуда Киева о необходимости изменить подследственность.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В заявлении сказано, что 24 декабря Печерский райсуд действительно обязал изменить подследственность в этом уголовном деле и передать его в другой орган досудебной деятельности по жалобе адвоката подозреваемого экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Это решение было обжаловано Офисом генпрокурора в виде апелляции.

У Генпрокурора подчеркнули, что по состоянию на 31 декабря подследственность дела о рекордной взятке не была изменена. Также в Офисе призвали Национальное антикоррупционное бюро прекратить общение через интернет-издания и общаться вживую с прокуратурой и "перестать распространять неправдивую информацию и делиться служебными данными с посторонними лицами с целью распространения в СМИ".

Сегодня, 31 декабря, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что судебная система и Офис генпрокурора пытаются защитить экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского от ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление. Речь идет о деле рекордной взятки.

Напомним, в августе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.

Отметим, что Злочевскому объявили подозрение в деле о рекордной взятке.