Офис генпрокурора завершил расследование по делу о покушении на разведчика ВСУ в Киеве

Фото: место взрыва в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

После ознакомления стороной защиты, материалы дела будут переданы в суд

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу о покушении на украинского разведчика в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что на данный момент идет ознакомление с материалами дела подозреваемыми и их защитников. После завершения ознакомления обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

"Установлено, что указанное преступление организован сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Подозреваемых обвиняют в преступлениях по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины. Им грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, 4 апреля в Голосеевском районе Киеве неизвестные пытались заминировать автомобиль украинского разведчика. Во время закладки взрывчатки, в результате срабатывания взрывного устройства, один из исполнителей получил многочисленные телесные повреждения.