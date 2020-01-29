ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс генпрокурора завершив розслідування у справі про замах на розвідника ЗСУ в Києві

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 16:36
Офіс генпрокурора завершив розслідування у справі про замах на розвідника ЗСУ в Києві
Фото: місце вибуху в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Після ознайомлення стороною захисту, матеріали справи будуть передані до суду

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі про замах на українського розвідника в Києві. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що на даний момент йде ознайомлення з матеріалами справи підозрюваними та їх захисників. Після завершення ознайомлення обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

"Встановлено, що вказаний злочин організований співробітниками спецслужб Російської Федерації, а його безпосередніми виконавцями є громадяни РФ з числа колишніх працівників правоохоронних органів країни-агресора. Вони прибули в Україну, використовуючи завідомо підроблені паспорти громадян Киргизької Республіки", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваних звинувачують у злочинах за ч. 3 ст. 15 год. 3 ст. 258 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 квітня в Голосіївському районі Києві невідомі намагалися замінувати автомобіль українського розвідника. Під час закладки вибухівки, в результаті спрацьовування вибухового пристрою, один з виконавців отримав численні тілесні ушкодження.

Офіс генпрокурора завершив розслідування справи екс-голови Дніпропетровської поліції У Києві затримали бойовика "ДНР", який стріляв у поліцейських
Новини України КиївГПУзамах
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся