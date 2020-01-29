Офіс генпрокурора завершив розслідування у справі про замах на розвідника ЗСУ в Києві

Фото: місце вибуху в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Після ознайомлення стороною захисту, матеріали справи будуть передані до суду

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування у справі про замах на українського розвідника в Києві. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що на даний момент йде ознайомлення з матеріалами справи підозрюваними та їх захисників. Після завершення ознайомлення обвинувальний акт буде направлено до суду для розгляду по суті.

"Встановлено, що вказаний злочин організований співробітниками спецслужб Російської Федерації, а його безпосередніми виконавцями є громадяни РФ з числа колишніх працівників правоохоронних органів країни-агресора. Вони прибули в Україну, використовуючи завідомо підроблені паспорти громадян Киргизької Республіки", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Підозрюваних звинувачують у злочинах за ч. 3 ст. 15 год. 3 ст. 258 (замах на терористичний акт), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами), ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України. Їм загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 4 квітня в Голосіївському районі Києві невідомі намагалися замінувати автомобіль українського розвідника. Під час закладки вибухівки, в результаті спрацьовування вибухового пристрою, один з виконавців отримав численні тілесні ушкодження.