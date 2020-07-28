Офис генпрокурора завел новое дело на иностранных наемников на Донбассе

В Украине завели новое дело по фактам участия иностранных наемников в незаконных вооруженных формированиях России на Донбассе. На этот раз под следствием граждане Киргизии, Бразилии и Боснии и Герцеговины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, с 2014 года не менее трех граждан Киргизии, пятерых граждан Боснии и Герцеговины и семерых бразильцев участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе формирований России.

Офис генпрокурора отмечает, что наемники проходили "службу" в составе различных подразделений: 14-й батальон территориальной обороны "Призрак", 11-й отдельный мотострелковый полк "Восток", 5 отдельная мотострелковая бригада "Оплот" и частная военная компания "Вагнер".

Украинское следствие подчеркивает, что согласно международного права они являются наемниками, а их действия нарушают Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Досудебное расследование поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее сообщалось, что городской суд Праги (Чехия) начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, который обвиняется в активном участии в боях на Донбассе на стороне боевиков; его действия квалифицируют как терроризм.