Фото: Офис генпрокурора возбудил дело о смерти полицейского во время эвакуации из Демидова (Getty Images))

Российские оккупанты убили полицейского Киевской области сержант Алексей Пономаренко во время обстрела людей, которые эвакуировались из Демидова. Офис генерального прокурора возбудил дело.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"9 марта 2022 года, во время эвакуации мирного населения, вблизи села Лютеж Вышгородского района в вооруженные силы Российской Федерации открыли огонь по людям. В результате вражеской атаки убит старший сержант полиции Киевщины, который помогал эвакуировать людей. Еще два человека, среди которых правоохранитель - ранены", - пишет пресс-служба. Вышгородская окружная прокуратура начала досудебное расследование относительно нарушения законов и обычаев войны. Принимаются все меры для документирования военных преступлений оккупантов с целью привлечения виновных к ответственности.