Офіс генпрокурора відреагував на відмову французького суду передати Жеваго в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора 30 грудня минулого року на підставі клопотання Державного бюро розслідувань направив до компетентних органів Французької Республіки запит про видачу відомого бізнесмена, колишнього народного депутата, якого напередодні було затримано на території цієї держави.

Зі свого боку Офіс генпрокурора надав всі документи та гарантії, необхідні для екстрадиції підозрюваного. Як наслідок, французькі прокурори в суді підтримали позицію українських колег стосовно необхідності видачі бізнесмена в Україну.

Проте сьогодні судова палата Апеляційного суду Шамбері прийняла рішення щодо неможливості екстрадиції бізнесмена.

"Офіс Генпрокурора очікує на офіційне отримання повного рішення суду. Після цього будуть проводитися консультації з французькими колегами щодо можливих подальших дій", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель, оскільки він перебував у розшуку Інтерполу.

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