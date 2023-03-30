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Офис генпрокурора отреагировал на отказ французского суда передать Жеваго в Украину

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Украина, Четверг 30 марта 2023 19:09
Офис генпрокурора отреагировал на отказ французского суда передать Жеваго в Украину Фото: бывший нардеп Константин Жеваго (zhevago.info)
Автор: Карина Левицкая

Украина ожидает полного текста решения французского суда об отказе экстрадировать бывшего нардепа Константина Жеваго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора Украины.

Офис генерального прокурора 30 декабря прошлого года на основании ходатайства Государственного бюро расследований направил в компетентные органы Французской Республики запрос о выдаче известного бизнесмена, бывшего народного депутата, который накануне был задержан на территории этого государства.

Со своей стороны Офис генпрокурора предоставил все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции подозреваемого. Как следствие, французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег по поводу необходимости выдачи бизнесмена в Украину.

Однако сегодня судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.

"Офис Генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда. После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами относительно возможных дальнейших действий", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее стало известно, что Жеваго задержали на горнолыжном французском курорте Куршевель, поскольку он находился в розыске Интерпола.

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