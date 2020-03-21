Офис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из РФ по делам Майдана

Фото: разгон протестующих (РБК-Украина)

Пострадавшим проводят экспертизы

Офис генерального прокурора активизировал работу по проведению судебно-медицинских экспертиз лиц, пострадавших от действий химических веществ в период Революции Достоинства в 2014 году, которые были завезены из России. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Сообщается, что руководители по уголовным делам обратились в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по активизации экспертных исследований. Исследования необходимы для завершения комиссионной экспертизы специальных средств, от которых пострадали участники мирных протестов.

"Офис генерального прокурора также сообщил пострадавшим, что по поручению Премьер-министра Украины, уже представлена ​​кандидатура компетентного прокурора для включения в состав межведомственной рабочей группы для разработки методологии установления причинно-следственной связи между телесными повреждениями, полученными пострадавшими во время Революции Достоинства и действием химических веществ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ГБР сообщило о подозрении бывшему руководителю специального подразделения Министерства внутренних дел в организации разгона протестующих в Киеве 30 ноября 2013 года.

Также сообщалось, что в деле о расстрелах на Майдане провели еще четыре следственных эксперимента. В частности, 13 марта были проведены эксперименты на улице Институтской, Шелковичной и Майдане Независимости в Киеве.