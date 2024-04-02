Офіс генпрокурора розслідує велику справу про геноцид Росії проти українців, - Костін

Костін зробив цю заяву через два роки після масового вбивства мирних жителів у місті Буча, невдовзі після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Офіс генпрокурора зафіксував понад 125 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами, тисячі з них - у Бучі.

МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна за депортацію українських дітей до Росії у 2023 році. У березні цього року він видав ордери на арешт за злочини проти людяності проти російських командирів за удари по цивільній інфраструктурі.

Двох людей засудили українські суди за підбурювання до геноциду, одного - за поширення антиукраїнської пропаганди, у тому числі за заклики до втоплення українських дітей, але не за загальний план геноциду, який розслідує Костін.

Єдиний план Кремля

Як на звільнених, так і на окупованих територіях "ми бачимо елементи геноциду в багатьох скоєних злочинах і розглядаємо їх як зразок поведінки Росії", заявив Костін у кулуарах конференції з правосуддя у Гаазі.

"У нас скоюються ті самі злочини, ті самі застінки, ті самі вбивства, тортури, сексуальне насильство, жорстоке поводження, примусове незаконне затримання, примусова депортація, грабежі... І всі ці злочини відбувалися різними військовими частинами, та протягом усього цього періоду часу", - сказав він.

У сукупності тепер існує ширший масив доказів на підтримку судового переслідування за геноцид, сказав Костін, яке має піднятися ланцюжком командування до військового та політичного керівництва Росії і зазнати судового переслідування в Україні та в Гаазі.

"Ми можемо зробити і те, і інше, і робитимемо і те, і інше щодо кожного злочину", - сказав він.

Злочини повторилися після Бучі, навіть після того, як ці події широко висвітлювалися в засобах масової інформації, що унеможливило російських лідерів згодом заявляти, що вони не знали про те, що вони тривають, сказав Костін.

"Ми працюємо над розкриттям великої справи про геноцид" заради жертв і тих, хто вижив, сказав він.

"Для українців було б дуже важливо побачити вирок про геноцид у міжнародних судах, але для цього потрібна тривала підготовча робота та дуже серйозне розслідування", - додав він.

Геноцид

Нагадаємо, Москва неодноразово вчиняла геноцид проти народів окупованих країн. Було вбито та заморено голодом мільйони українців.

Голодомор 1932-1933 років проводився керівництвом СРСР з метою приборкати українців та придушити опір радянському режиму. Україна законом з 2006 року визнала його геноцидом, а 2010 року ухвалою суду було доведено намір Йосипа Сталіна та його соратників знищити частину української нації.

У листопаді 2023 року 92% громадян вважають, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу.

За даними "Левада-центру", більшість росіян підтримують війну проти України. У січні 2024 року лише 16% респондентів виступають проти, ще 8% не можуть відповісти.

Третина жителів Росії вважають, що такі люди, як вони несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні, протилежної позиції дотримуються 62% опитаних. Такий розподіл відповідей стійкий і зберігається за останні півтора роки.