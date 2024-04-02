Офис генпрокурора расследует большое дело о геноциде России против украинцев, - Костин

Костин сделал это заявление через два года после массового убийства мирных жителей в городе Буча, вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года.

Офис генпрокурора зафиксировал более 125 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками, тысячи из них - в Буче.

МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за депортацию украинских детей в Россию в 2023 году. В марте этого года он выдал ордера на арест за преступления против человечности против российских командиров за удары по гражданской инфраструктуре.

Два человека были осуждены украинскими судами за подстрекательство к геноциду, один - за распространение антиукраинской пропаганды, в том числе за призывы к утоплению украинских детей, но не за общий план геноцида, расследуемый Костиным.

Единый план Кремля

Как на освобожденных, так и на оккупированных территориях "мы видим элементы геноцида во многих совершенных преступлениях и рассматриваем их как образец поведения России", заявил Костин в кулуарах конференции по правосудию в Гааге.

"У нас совершаются одни и те же преступления, одни и те же застенки, одни и те же убийства, пытки, сексуальное насилие, жестокое обращение, принудительное незаконное задержание, принудительная депортация, грабежи... И все эти преступления совершались разными воинскими частями, и на протяжении всего этого периода времени", - сказал он.

В совокупности теперь существует более широкий массив доказательств в поддержку судебного преследования за геноцид, сказал Костин, которое должно подняться по цепочке командования до военного и политического руководства России и подвергнуться судебному преследованию в Украине и в Гааге.

"Мы можем сделать и то, и другое, и будем делать и то, и другое в отношении каждого преступления", - сказал он.

Преступления повторились после Бучи, даже после того, как эти события широко освещались в средствах массовой информации, что сделало невозможным для российских лидеров впоследствии заявлять, что они не знали о том, что они продолжаются, сказал Костин.

"Мы работаем над раскрытием большого дела о геноциде" ради жертв и выживших, сказал он.

"Для украинцев было бы очень важно увидеть приговор о геноциде в международных судах, но для этого требуется долгая подготовительная работа и очень серьезное расследование", - добавил он.

Геноцид

Напомним, Москва неоднократно совершала геноцид против народов оккупированных стран. Были убиты и заморены голодом миллионы украинцев.

Голодомор 1932-1933 годов проводился руководством СССР с целью усмирить украинцев и подавить сопротивление советскому режиму. Украина законом с 2006 года признала его геноцидом, а в 2010 году определением суда было доказано намерение Иосифа Сталина и его соратников уничтожить часть украинской нации.

В ноябре 2023 года 92% граждан считают, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа.

По данным "Левада-центра", большинство россиян поддерживают войну против Украины. В январе 2024 года только 16% респондентов выступают против, еще 8% затрудняются ответить.

Треть жителей России считают, что такие люди, как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушение в Украине, обратной позиции придерживаются 62% опрошенных. Такое распределение ответов устойчиво и сохраняется за последние полтора года.