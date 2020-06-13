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Офис генпрокурора расследует причастность сотрудника к взятке Холодницкому

Новости » Политика     13.06.2020 - 18:21
Офис генпрокурора расследует причастность сотрудника к взятке Холодницкому
Фото: генпрокурор Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Сотрудника прокуратуры подозревают во вмешательстве в ЕРДР

Офис генерального прокурора начал внутреннее расследование из-за незаконного вмешательства сотрудников в Единый реестр досудебных расследований. Сейчас устанавливается круг причастных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Предварительно, работник ОГПУ незаконно осуществил вход в реестр, чтобы проверить информацию о закрытии уголовного производства в отношении бывшего министра правительства Азарова Николая Злочевского. Дело должны были закрыть за взятку.

В случае подтверждения информации, виновников могут отстранить от занимаемых должностей и привлечь к ответственности.

Напомним, вчера правоохранители задержали трех человек на взятке руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ситнику и Холодницкому предлагали 6 миллионов долларов.

Пока известно о задержании первого заместителя начальника столичной налоговой службы и двух доверенных лиц Злочевского.

Киевскому налоговику уже объявили о подозрении.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ГПУНиколай ЗлочевскийвзяткаНАБУ
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