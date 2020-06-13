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Офіс генпрокурора розслідує причетність співробітника до хабаря Холодницькому

Новини » Політика     13.06.2020 - 18:21
Офіс генпрокурора розслідує причетність співробітника до хабаря Холодницькому
Фото: генпрокурор Ірина Венедіктова (РБК-Україна)

Співробітника прокуратури підозрюють у втручанні в ЄРДР

Офіс генерального прокурора почав внутрішнє розслідування через незаконне втручання співробітників до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі встановлюється коло причетних осіб.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Попередньо, працівник ОГПУ незаконно здійснив вхід до реєстру, щоб перевірити інформацію про закриття кримінального провадження щодо колишнього міністра уряду Азарова Миколи Злочевського. Справу мали закрити за хабар.

У разі підтвердження інформації, винуватців можуть відсторонити від займаних посад та притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали тьрох осіб на хабарі керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Ситнику та Холодницькому пропонували 6 мільйонів доларів.

Наразі відомо про затримання першого заступника начальника столичної податкової служби та двох довірених осіб Злочевського.

Київському податківцю вже оголосили про підозру.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ГПУНиколай ЗлочевскийвзяткаНАБУ
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