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Офис генпрокурора передал в суд дело против судей Майдана

Новости » Общество     13.01.2020 - 16:44
Офис генпрокурора передал в суд дело против судей Майдана
Иллюстративное фото (maxpixel.com)

Их обвиняют в вынесении заведомо неправосудного решения

Офис генерального прокурора направил в Соломенский райсуд города Киева обвинительный акт в отношении трех бывших судей Апелляционного суда, которые обвиняются в вынесении заведомо неправосудного определения в отношении одного из активистов Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По версии следствия, коллегия в составе указанных судей Апелляционного суда г. Киев умышленно постановила заведомо неправосудное определение и, при отсутствии в материалах дела каких-либо доказательств, оставила под стражей гражданина по подозрению в активном участии в массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. М. Грушевского в Киеве. Однако материалами уголовного дела не подтвержден факт нахождения указанного гражданина в районе массовых акций протеста и участия в них.

В настоящее время районными судами г. Киева и Киевской области осуществляется судебное рассмотрение обвинительных актов в отношении следователей, прокуроров, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух лиц, в том числе и указанного гражданина.

Также судом рассматривается обвинительный акт в отношении судьи Соломенского районного суда Киева, который своим неправосудным определением применила к нему самую строгую меру пресечения - содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований (ГБР) укомплектувало подразделение по расследованию "дел Майдана".

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