ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс генпрокурора передав в суду справу проти суддів Майдану

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 16:44
Офіс генпрокурора передав в суду справу проти суддів Майдану
Ілюстративне фото (maxpixel.com)

Їх звинувачують у винесенні завідомо неправосудної ухвали

Офіс генерального прокурора скерував до Солом’янського райсуду міста Києва обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду, які обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали проти одного з активістів Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За версією слідства, колегія у складі вказаних суддів Апеляційного суду м. Києва умисно постановила завідомо неправосудну ухвалу та, за відсутності у матеріалах справи будь-яких доказів, залишила під вартою громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях 19-24 січня 2014 року в районі Європейської площі та вул. М. Грушевського у Києві. Проте матеріалами кримінального провадження не підтверджено факт перебування зазначеного громадянина в районі масових акцій протесту та участі у них.

На теперішній час районними судами м. Києва та Київської області здійснюється судовий розгляд обвинувальних актів стосовно слідчих, прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності двох осіб, у тому числі й вказаного громадянина.

Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, яка своєю неправосудною ухвалою застосувала до нього найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) укомплектувало підрозділ з розслідування "справ Майдану".

ДБР укомплектувало підрозділ з розслідування "справ Майдану" Венедиктова хоче збільшити кількість слідчих у ДБР у справах Майдану
Новини України Майдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся