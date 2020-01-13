Офіс генпрокурора передав в суду справу проти суддів Майдану

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Їх звинувачують у винесенні завідомо неправосудної ухвали

Офіс генерального прокурора скерував до Солом’янського райсуду міста Києва обвинувальний акт стосовно трьох колишніх суддів Апеляційного суду, які обвинувачуються у постановленні завідомо неправосудної ухвали проти одного з активістів Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За версією слідства, колегія у складі вказаних суддів Апеляційного суду м. Києва умисно постановила завідомо неправосудну ухвалу та, за відсутності у матеріалах справи будь-яких доказів, залишила під вартою громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях 19-24 січня 2014 року в районі Європейської площі та вул. М. Грушевського у Києві. Проте матеріалами кримінального провадження не підтверджено факт перебування зазначеного громадянина в районі масових акцій протесту та участі у них.

На теперішній час районними судами м. Києва та Київської області здійснюється судовий розгляд обвинувальних актів стосовно слідчих, прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності двох осіб, у тому числі й вказаного громадянина.

Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчого судді Солом’янського районного суду Києва, яка своєю неправосудною ухвалою застосувала до нього найсуворіший запобіжний захід - тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань (ДБР) укомплектувало підрозділ з розслідування "справ Майдану".