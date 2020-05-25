Офис генпрокурора обязали открыть дело на нардепов ОПЗЖ

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора открыть дело на нардепов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Их должны проверить на возможную госизмену на встречах с российским руководством.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская.

По ее словам, Офис генпрокурора обязан внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ предполагаемой государственной измены

"Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, через 24 часа ожидаем от ОГП номер производства. Ну и конечно, эффективного расследования", - отметила Бобровская.

Она также уточнила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "свидетельствуют о признаках преступления".

Напомним, Генеральная прокуратура открывала дело о госизмене против одного из лидеров сегодняшнего ОПЗЖ Виктора Медведчука еще в феврале 2019.

Дело было открыто после публичных призывов о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством.