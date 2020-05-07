Офис генпрокурора объявил в розыск "министра топлива ЛНР"

Украинские правоохранители объявили подозрение так называемому "министру топлива, энергетики и угольной промышленности" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Павлу Мальгину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура Луганской области объявила Мальгину подозрение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в насильственном изменении, свержении конституционного строя и захвате государственной власти. Его также объявили в розыск.

По данным следствия, с апреля 2016 года Мальгин занимает должность "министра", и в его обязанности входит выработка государственной политики и контроль за работой предприятий в сфере топливно-энергетического комплекса.

"В своей деятельности подозреваемый открыто совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области и функционирования служб РФ, распространения и применения юридически ничтожных законодательных и нормативно-правовых актов "ЛНР", направленных на свержение конституционного строя и захвата государственной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский суд отправил в СИЗО Александра Садовского, освобожденного из плена пророссийских боевиков во время "пасхального обмена". Уголовное дело в отношении него было открыто в апреле 2014 года, когда Донецк был еще под контролем украинской власти. Оккупационная администрация приговорила его к тюремному заключению.