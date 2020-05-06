Освобожденного в рамках последнего обмена отправили в СИЗО

Фото: обмен пленными (facebook.com/president.gov.ua)

Освобожденный из плена подозревается в мошенничестве

Освобожденного из плена пророссийских боевиков во время "пасхального обмена" Александра Садовского отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ґрати".

По данным агентства, Садовский был арестован до 16 июня с возможностью выхода под залог в размере более 420 тысяч гривен по решению Шевченковского районного суда в Киеве 30 апреля. Адвокат Владимир Лысенко заявил, что Садовский останется в СИЗО, поскольку у него нет средств на внесение залога.

Бывшего пленного подозревают в организованном групповом мошенничестве в особо крупных размерах, а также несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров или автоматизированных систем.

Отмечается, что до попадания в плен Садовский был охранником пунктов обмена валют, один из которых обокрали в апреле 2014 года. Тогда во время ограбления погиб оператор. Расследование в отношении Садовского началось еще до оккупации Донецка, но осужден он был уже оккупационными властями.

Садовский был объявлен в розыск в марте 2018 года, а 16 апреля 2020 года суд дал разрешение на его задержание. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года.

При этом адвокат утверждает, что сегодняшние обвинения не касаются событий 2014 года, но отказывается комментировать данное дело. Адвокат обратился к суду с просьбой назначить Садовскому домашний арест, ведь он признал свою вину и намерен сотрудничать со следствием. Садовский также выступил против ходатайства прокуратуры, поскольку он не считает, что создал преступную группу.

Садовскому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. В деле почти 30 эпизодов преступной деятельности и 26 пострадавших, а общая сумма нанесенного ущерба составляет более 290 тыс. гривен.

Напомним, 16 апреля между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР" состоялся обмен удерживаемыми лицами. В рамках "пасхального обмена" из российского плена вернулись 20 украинцев.