Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей "ЛНР"

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главарю незаконных вооруженных формирований "ЛНР" в совершении нарушения законов и обычаев ведения войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Объявлено подозрение руководителю артиллерийского подразделения "2 Отдельная гвардейская мотострелковая бригада 2 армейского корпуса народной милиции" "ЛНР".

Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним, на Донбассе 22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

В Течение 21 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь с украинской стороны не было.

Отметим, что 20 января вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.