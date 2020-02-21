Офис генпрокурора начал подготовку к созданию института ювенальной юстиции

Фото: Гюндуз Мамедов (из открытых источников)

С нового года расширены полномочия подразделений по защите прав детей и противодействия насилию

Офис генерального прокурора начал подготовку к созданию института ювенальной юстиции в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, с нового года были расширены полномочия подразделения по защите прав детей и противодействия насилию. Далее должна быть трансформирована вся система ювенальной юстиции.

"Мы не стремимся подражать существующие модели, но готовы от каждой из них взять лучшее и создать свою уникальную украинскую модель. Мы имеем желание и возможности построить полноценную систему ювенальной юстиции, соответствующей особым потребностям детей", - сообщил Мемедов.

Также в Офисе генпрокурора предложили создать специализированный центр по работе с детьми, пострадавшими от насилия. Кроме этого рассматривается вопрос смягчения процедуры опросов, допросов детей, пострадавших от насилия или стали их свидетелями.

Напомним, в сентябре 2019 года генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о необходимости усиления направления ювенальной юстиции. Ожидалось, что спецподразделения планируют создать до конца 2019 года.

Также уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба недавно сообщал, что в Украине урегулируют соответствующие нормы в законодательстве и усовершенствуют законодательство по защите детей от насилия.