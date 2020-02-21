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Офіс генпрокурора почав підготовку до створення інституту ювенальної юстиції

Новини » Політика     21.02.2020 - 10:09
Офіс генпрокурора почав підготовку до створення інституту ювенальної юстиції
Фото: Гюндуз Мамедов (з відкритих джерел)

З нового року розширено повноваження підрозділів по захисту прав дітей та протидії насильству в

Офіс генерального прокурора почав підготовку до створення інституту ювенальної юстиції в Україні. Про це повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, з нового року були розширені повноваження підрозділу по захисту прав дітей та протидії насильству в. Далі повинна бути трансформована вся система ювенальної юстиції.

"Ми не прагнемо наслідувати існуючі моделі, але готові від кожної з них взяти найкраще і створити свою унікальну українську модель. Ми маємо бажання і можливості побудувати повноцінну систему ювенальної юстиції, що відповідає особливим потребам дітей", - повідомив Мемедов.

Також в Офісі генпрокурора запропонували створити спеціалізований центр по роботі з дітьми, постраждалими від насильства. Крім цього розглядається питання пом'якшення процедури опитувань, допитів дітей, постраждалих від насильства чи стали їх свідками.

Нагадаємо, у вересні 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка заявив про необхідність посилення напрямки ювенальної юстиції. Очікувалося, що спецпідрозділу планують створити до кінця 2019 року.

Також уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба нещодавно повідомляв, що в Україні врегулюють відповідні норми в законодавстві і вдосконалюють законодавство щодо захисту дітей від насильства.

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