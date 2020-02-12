Прокуратура розслідує можливі порушення прав ув’язнених у Київському СІЗО

Ілюстративне фото (РБК-Украина)

Мін'юст проведе службову перевірку у СІЗО через можливі порушення

Офіс генерального прокурора ініціював службову перевірку за фактами порушень прав ув’язнених у Київському слідчому ізоляторі (СІЗО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу.

Повідомляється, що розслідування стосується можливих фактів зловживання з боку адміністрації СІЗО, які раніше були оприлюднені у ЗМІ. Зокрема, надання керівництвом ізолятору пільг та переваг окремим ув’язненим, систематичного отримання хабарів, незабезпечення належного режиму та ізоляції ув’язнених.

"У зв’язку із зазначеним, заступнику міністра юстиції України направлено доручення з вимогою проведення службової перевірки за наведеними у публікації фактами та притягнення до відповідальності винних осіб", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо можливого отримання хабарів службовими особами СІЗО.

Нагадаємо, раніше у Офісі омбудсмена заявили, що в ході моніторингового візиту до Київського слідчого ізолятора було виявлено ряд суттєвих порушень, що можуть призвести до масових заворушень в установі.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні майже всі слідчі ізолятори не відповідають нормам Європейського союзу.