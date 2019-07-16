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Офис банка-банкрота в Киеве на Подоле продают за 60 млн грн

Новости » Экономика    16.07.2019 - 16:25
Офис банка-банкрота в Киеве на Подоле продают за 60 млн грн
Фото: офис банка Киевская Русь (fg.gov.ua)

Здание находится возле метро Контрактовая площадь

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги нежилое здание, которое находится на балансе ПАО "Банк "Киевская Русь", общей площадью 1403,2 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в пресс-службе, помещение расположено по адресу: ул. Хорива, 11-А, в историческом центре Киева за несколько десятков метров от станции метро "Контрактовая площадь".

Торги состоятся 25 июля 2019 года по голландской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи. Начальная цена лота - 58,45 млн грн. Конечный срок подачи ценовых предложений: до 25.07.2019 16:27. Дата проведения аукциона: 25.07.2019 Начало в 09:42.

Напомним, в июле 2015 года Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии и ликвидации банка "Киевская Русь".

Как сообщало РБК-Украина, должностные лица банка "Киевская Русь" подозреваются в растрате 500 млн гривен рефинансирования Национального банка Украины. По данным полиции, активы банка "Киевская Русь" выводились через австрийские банки.

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