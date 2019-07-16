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Офіс банку-банкрута в Києві на Подолі продають за 60 млн грн

Новини » Економіка    16.07.2019 - 16:25
Офіс банку-банкрута в Києві на Подолі продають за 60 млн грн
Фото: офіс банку Київська Русь (fg.gov.ua)

Будівля знаходиться біля метро Контрактова площа

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ "Банк "Київська Русь" загальною площею - 1403,2 кв. м. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначили в прес-службі, приміщення розташоване за адресою: вул. Хорива, 11-А, в історичному центрі Києва за кілька десятків метрів від станції метро "Контрактова площа".

Торги відбудуться 25 липня 2019 року за голландською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.

Початкова ціна лоту - 58,45 млн грн.

Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 25.07.2019 до 16:27.

Дата проведення аукціону: 25.07.2019 Початок о 09:42.

Нагадаємо, в липні 2015 року Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідації банку "Київська Русь".

Як повідомляло РБК-Україна, посадові особи банку "Київська Русь" підозрюються в розтраті 500 млн гривень рефінансування Національного банку України. За даними поліції, активи з банку "Київська Русь" виводилися через австрійські банки.

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